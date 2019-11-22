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Aramco halka arzında talep beklentiyi aştı

22.11.2019 - 14:55 | Son Güncelleme :
Aramco halka arzında talep beklentiyi aştı | Ekonomi Haberleri

Aramco halka arzında kurumsal talep öngrülen düzeyi aştı.

Aramco halka arzı için gelen talep 73 milyar Suudi Arabistan riyali (19.47 milyar dolar) düzeyini aşarken, halka arza gelen kurumsal talep de öngörüleri aştı. Al-Arabiya’nın haberine göre, halka arzda kurumsal yatırımcılar, toplam 58.4 milyar riyal ile, toplam 1.82 milyar hisseye talip oldu.

Suudi Arabistan’ın Aramco halka arzına aracılıkta öncelik verdiği üç kurumdan biri olan Samba Financial Group’un verdiği bilgiye göre halka arzın ilk 5 gününde 1.8 milyon perakende yatırımcı şu ana kadar 14 milyar riyal tutarında talepte bulundu.

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Aramco halka arzında talep toplama süreci bireysel yatırımcılar için 28 Kasım’a ve kurumsal yatırımcılar için 4 Aralık’a kadar sürecek.

Aramco, Suudi Arabistan Borsası’nda işlem görecek toplam 3 milyar hisse senedi, şirketin sermayesinin yüzde 1.5’i oranında hisse halka arz edecek. Talep toplama süreci için belirlenen fiyat 30-32 riyal. Nihai fiyatın bu aralığın üst sınırında oluşması halinde halka arz büyüklüğü 96 milyar riyale ulaşacak.


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