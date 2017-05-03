Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, "Aramco`dan hisse satışı yüzde 5`i geçmeyecek" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun halka arzının 2018 yılında yapılacağını ve satılacak hisse oranının yüzde 5'i geçmeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Aramco'nun halka arzından on milyarlarca dolar kazanması bekleniyor.

Yetkililerin verdikleri bilgiye göre Aramco, Suudi Arabistan borsasının yarı sıra bir veya daha fazla yabancı borsaya da kote olacak.

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