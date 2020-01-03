‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?

Aralık ayı zam şampiyonu patlıcan oldu

03.01.2020 - 10:35 | Son Güncelleme :
Aralık ayı zam şampiyonu patlıcan oldu | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019'da en yüksek fiyat artışı yüzde 30,76 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay fiyat artışında patlıcanı yüzde 25,07 ile kuru soğan, yüzde 17,33 ile domates izledi. Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,8 ile salatalık, yüzde 14,4 ile kabak, yüzde 13,28 ile nar, yüzde 12,4 ile sivri biber, yüzde 9,5 ile mercimek, yüzde 9,34 ile yumurta, yüzde 9,18 ile mandalina, yüzde 9,14 ile kaşar peyniri yer aldı.

##$HABER_1459441$##

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,58 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,81 ile kivi, yüzde 8,43 ile pırasa, yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 6,09 ile limon, yüzde 5,64 ile beyaz lahana, yüzde 5,04 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 4,50 ile kadın için kazak, yüzde 4,41 ile kadın hırkası izledi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.169 Değişim: -2,38% Hacim : 10.768 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 112.617 03.01.2020 Yüksek 115.571
Açılış: 115.143
5,9766 Değişim: 0,33%
Düşük 5,9511 03.01.2020 Yüksek 5,9792
Açılış: 5,9571
6,6532 Değişim: -0,07%
Düşük 6,6374 03.01.2020 Yüksek 6,6685
Açılış: 6,6578
297,30 Değişim: 1,60%
Düşük 292,56 03.01.2020 Yüksek 298,23
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.