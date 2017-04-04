Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12, motorine 8 kuruş zam yapılacak.

Dün otogazda yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzin ve motorin fiyatlarına zam kararı alındı.

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Benzin ve motorine zam yapıldı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam yapılacak.