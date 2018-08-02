‹ Önceki Haber Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı

Apple'dan tarihi rekor!

02.08.2018 - 18:05
Apple'dan tarihi rekor!

Güne hisselerinde rekor seviye ile başlayan ABD'li teknoloji devi Apple piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak, tarihte bunu başaran ilk şirket oldu.

New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarak piyasa değerini de 981 milyar dolara kadar yükseltmişti. 

Apple piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak tarihte bunu başaran ilk şirket oldu. 

GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞ YAŞAMIŞTI

Apple'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.

HİSSE BAŞI KAZANCI DA YÜZDE 2,34 DOLARA TIRMANMIŞTI

Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.

41 MİLYON 300 BİN IPHONE SATIŞI

Apple'ın iPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.

YAN GELİRLERİ DE ZIPLADI

Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.

HİSSELER YÜZDE 3,9 ARTTI

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmanmıştı.


‹ Önceki Haber Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.543 Değişim: -2,74% Hacim : 7.214 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.153 02.08.2018 Yüksek 95.518
Açılış: 95.518
5,0922 Değişim: 0,47%
Düşük 5,0638 03.08.2018 Yüksek 5,0951
Açılış: 5,0682
5,9003 Değişim: 0,41%
Düşük 5,8682 03.08.2018 Yüksek 5,9103
Açılış: 5,8761
197,88 Değişim: 0,53%
Düşük 196,72 03.08.2018 Yüksek 198,07
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.