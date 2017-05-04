Apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım

Apple, oluşturduğu fon sayesinde ABD'de imalat sektörüne 1 milyar dolarlık katkıda bulunmayı planlıyor.

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin ABD'nin imalat sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Cook, Apple'ın "ileri imalat" adlı bir fon oluşturduğunu ve firmanın bu fona 1 milyar dolar aktardığını bildirdi.

Söz konusu fon sayesinde yapılacak ilk yatırımın bu ayın sonunda açıklanacağı bilgisini paylaşan Cook, "Fon sayesinde durgun suda hareketlilik yaratmak istiyoruz. İmalat sektöründe istihdam yaratabilirsek, bu katlanarak daha çok iş imkanına neden olacak." ifadelerini kullandı.

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Cook, Apple'ın şu ana kadar ABD'de 2 milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağladığına ve geçen sene ülkede 50 milyar dolarlık harcama yaptığına dikkati çekerek, firmanın çevre projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve istihdam oluşturarak topluma katkıda bulunduğunu vurguladı.

Apple'ın geçen salı günü açıklanan bilançosuna göre, şirketin yaklaşık 256 milyar dolar nakdi bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen hafta açıklanan yeni vergi reformu planına göre, ülke dışında faaliyet gösteren Amerikalı şirketlerin gelir ve varlıklarından bir defaya mahsus vergi alınması planlanıyor.

Uzmanlar, Apple'ın elinde bulunan nakdin vergiye tabi tutulmadan önce, şirketin başka firmaları satın alma yolunu tercih edebileceğine işaret ediyor.

Apple, en son 2014 yılında ses sistemleri şirketi Beats Electronics'i 3 milyar dolara satın almıştı.

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