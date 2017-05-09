Apple rekor kırdı

Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından dün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı. Böylece, dün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu.

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Apple'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar olmuştu. Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükselmişti.

Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net kârı yakalayan şirket olmuştu.

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