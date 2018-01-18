Apple 38 milyar dolar vergi ödeyecek

Apple, ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında Amerikan hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini bildirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, istihdam, harcama ve yatırım planlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, şirketin, Amerikalı tedarikçilere ve imalatçılara yapacağı harcamaların ve yeni yatırımların bu sene 55 milyar dolar olacağı ifade edildi.

Gelecek 5 yılda Apple'ın yapacağı yatırımın 30 milyar dolar olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin ABD'deki veri merkezlerine 10 milyar dolar, "Gelişmiş İmalat" adlı fona da 5 milyar dolar aktaracağı kaydedildi.

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Açıklamada, ayrıca, Apple'ın ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında Amerikan hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

GELECEK 5 YILDA 20 BİN YENİ İSTİHDAM

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda Amerikan ekonomisinde 20 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı ve bu kişilerin ülke genelindeki Apple kampüslerinde değerlendirileceği belirtildi.

Şirketin şu anda ABD'nin 50 eyaletinde toplam 84 bin çalışanının olduğunun kaydedildiği açıklamada, Apple'ın ülke genelinde yaklaşık 9 bin Amerikalı tedarikçi firmayla çalıştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple CEO'su Tim Cook, firmanın yatırımlarının doğrudan istihdam yaratmaya odaklandığını vurgulayarak, şirketin ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

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