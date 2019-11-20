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Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı

20.11.2019 - 17:20
Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreticisi Apple Inc. Teksas, Austin’de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampus inşaatına başladığını duyurdu.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre, 1.0 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen kampuste en yeni Mac Pro bilgisayarların üretimi de yapılacak. Açıklamada, yeni kampusun, şirketin yerel yatırımları genişletme planlarının bir parçası olarak, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına olan güvenden dolayı, Teksas’ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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Teknoloji devi Apple Austin’de yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediyor. Apple’ın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın üretim tesisini ziyaret edeceği de belirtildi.


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