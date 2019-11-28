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Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı

28.11.2019 - 12:01 | Son Güncelleme :
Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'nın 11 ayda 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayıp, tüm zamanların rekorunu kırması sektör temsilcilerince sürpriz olarak görülmüyor.

Lüks otellerinin yanı sıra doğal güzellikleri, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, bu yıl da milyonlarca turistin tercihi oldu. Turist yoğunluğu dolayısıyla "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, son yıllarda kırdığı rekorlarla da ön plana çıktı. Yaklaşık 650 bin yatak kapasitesine sahip Antalya, bu yıl şu ana kadar ağırladığı 15 milyon turistle yeni bir rekora imza attı.

Çok sayıda 5 yıldızlı otele sahip Antalya, "deniz, kum ve güneş turizmi"nin yanında ziyaretçilerine değişik alternatifler de sunuyor. Kente gelen turistler, doğal güzelliklerine hayran kaldıkları Antalya'da geçmişleri binlerce yıl öteye uzanan antik kentleri ziyaret ederek zaman yolculuğuna çıkma imkanı buluyor. Tarihe meraklı ziyaretçiler, şehrin birçok noktasında Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan yapılarla karşılaşıyor, müzeleri gezme fırsatı yakalıyor.

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Yaz aylarında serin bir gün geçirmek isteyenler ünlü Düden ve Kurşunlu şelalelerini ziyaret edip Manavgat Nehri'nde rafting yapabiliyor. Her yıl onlarca Hint düğününe ev sahipliği yağan kentteki devasa oteller, kamp dönemlerinde de yüzlerce yerli ve yabancı futbol takımını ağırlıyor. İki havalimanı bulunan ender şehirlerden birisi olan Antalya, ulaşım kolaylığıyla da rakiplerinin önüne geçiyor.

"ÜST ÜSTE İKİ YIL TÜM ZAMANLARIN REKORLARINI KIRMAK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya için sezon başında 16 milyon turist sayısını hedeflediklerini söyledi. Turizmciler olarak bu hedefe adım adım ilerlediklerini belirten Atmaca, "Antalya'ya 20 Kasım itibarıyla gelen turist sayısı 15 milyonu geçti. Toplamda 193 ülkeden misafir ağırladık. Bu rakam bizim için sürpriz olmadı." dedi.

Geçen sene bu aylarda 16 milyon turist hedefini açıkladıklarına işaret eden Atmaca, 31 Aralık'ta bu sayıyı da aşacaklarını aktardı. Antalya'nın, 2018 yılında 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatan Atmaca, şunları ifade etti: "Bu yıl ise 16 milyon turistten bahsediyor olmamız, Türk turizm sektörünün ciddi bir başarısıdır. Üst üste iki yıl tüm zamanların rekorlarını kırmak büyük bir başarı. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden birinin iflasını açıklamasına rağmen bu rakamları elde etmek takdir edilmesi gereken bir durum. 2020 turizm sezonuyla ilgili veriler de gayet iyi. Rezervasyon akışı gayet güzel ilerliyor. Gelecek sezon da bu yıl kadar iyi olacak gibi gözüküyor."

"REKORLAR GÜVEN VE İSTİKRARDAN KAYNAKLANIYOR"

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler ise 2019 turizm sezonunun bekledikleri gibi iyi geçtiğini anlattı. Turistlerin Türkiye'den daha iyi tatil yapabilecekleri bir yer olmadığını bu yıl daha iyi anladığını vurgulayan Gürler, "Turizmde kırılan rekorları ülkemizdeki güven ve istikrar ortamına bağlıyoruz. Devletimiz makro açıdan turizme önem veriyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Gürler, yapılacak çalışmalarla Antalya'daki turizm sezonunun tüm yıla olmasa bile rahatlıkla kısa sürede 8 aya yayılabileceğini kaydetti.


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