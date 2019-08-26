"Anlaşmasız Brexit'ten sonra da yükümlülükler yerine getirmeli"

Avrupa Komisyonu sözcüsü, "İngiltere anlaşmasız Brexit'ten sonra bile Avrupa Birliği üyeliği dönemindeki tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız Brexit'ten sonra bile İngiltere'den AB üyeliği dönemindeki tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada İngiltere'nin anlaşma yapmadan ayrılması durumunda, önceki başbakan May'in kararlaştırdığı 39 milyar sterlin (47.88 milyar dolar) Brexit maliyetini yasal olarak borçlu olmayacağını söylemişti.

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Andreeva, "28 üye ülke tarafından verilen tüm taahhütler yerine getirilmeli. Bu, İngiltere'nin AB üyeliği sırasında yapılan tüm taahhütleri yerine getirmeye devam etmesi beklenen bir anlaşmasız Brexit senaryosunda da geçerli" dedi.

Andreeva "Hesapların belirlenmesi, karşılıklı güvene dayanan iyi bir başlangıçla yeni bir ilişki kurmak için şart" dedi ve Londra’nın şimdiye kadar konuyu AB tarafıyla resmen gündeme getirmediğini söyledi.

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