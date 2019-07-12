"Anlaşmasız Brexit olursa faizler sıfıra indirmeli"

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi Üyesi Vlieghe, "Anlaşmasız Brexit durumunda BoE faizleri sıfıra indirmeli" şeklinde değerlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Gertjan Vlieghe, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılması durumunda merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 0.0'a indirmesi gerektiğini söyledi. Vlieghe, Cuma günü Thomson Reuters Londra'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DHA'nın haberine göre; anlaşmasız Brexit senaryosunda yakın dönemde arz yönünde bazı bozulmaların yanında döviz kurunda da düşüşe sebep olabilir. Her şey göz önüne alındığında, anlaşmasız Brexit senaryosunda faiz oranını yüzde 0.0'a indirmenin doğru olduğunu düşünüyorum.

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Vlieghe, BoE'nin geçici yüksek enflasyona karşılık faiz oranlarını yükseltmek yerine düşürme veya sabit tutma olasılığının daha yüksek olduğuna inandığının altını çizdi.

Analistlere göre anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık eski başbakanı Theresa Mayin istifasının ardından iki başbakan adayı Jeremy Hunt ve Boris Johnson'ın AB'den anlaşmasız ayrılmaya hazır olduklarını iddia etmeleriyle yükseldi. BoE Başkanı Mark Carney, AB'den anlaşmasız ayrılmanın Birleşik Krallık ekonomisine büyük bir tehdit oluşturacağını söylemişti. Carney'nin yanında kredi derecelendirme şirketi Moody's de anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık'ı ekonomik durgunluğa sürükleyebileceği uyarısını yapmıştı.