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Ankara'da gıda enflasyonu geriledi

26.06.2020 - 13:49
Ankara'da gıda enflasyonu geriledi | Ekonomi Haberleri

Ankara'da gıda enflasyonu haziran ayında yüzde 0.29 gerilerken; yoksulluk sınırı 7,918 TL oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.29 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,431 lira, yoksulluk sınırının ise 7,918 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Haziran'da 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira; 2020 Mayıs'ta ise açlık sınırı 2,438 lira, yoksulluk sınırı 7,942 liraydı.

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Türk-İş raporunda, Covid-19 döneminde çoğu küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin üretime ara vermesi veya kapanmasının işçilerin işsiz kalmasına, ücretsiz izne çıkarılmasına veya kısa süreli çalışmalarına neden olduğu belirtilerek, bu kişilerin ihtiyaçlarının çoğu için borçlanarak geçimlerini sürdürmek durumuyla karşı karşıya olduğuna işaret edildi.


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