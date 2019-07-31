Analistler Fed'in faiz kararını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2.00 - 2.25 aralığına çekti. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Analistler Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

FED, YENİ FAİZ İNDİRİMİNİN UCUNU AÇIK BIRAKTI

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer

Fed 25 baz puan faiz indirerek faizi yüzde 2,50’den 2,25’e çekti. Fed bu hareketiyle piyasa beklentisine paralel hareket etmiş oldu. Her ne kadar piyasa 50 baz puanlık faiz indirim beklentisi de bulunmasına karşılık bu toplantıdan 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi çoğunluktaydı. Böylelikle Amerika Merkez Bankası 10 yıl aradan sonra faizde indirime gitmiş oldu. Fed sigorta indirimi yapmış oldu. İki üye karara şerh koymuş.

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Fed faiz indiriminin gerekçelerini küresel gelişmeler ve enflasyondaki durgunluk olarak gösterdi. Fed’in karar metninde istihdam piyasasının güçlü olduğuna dair ve ekonomideki ılımlı büyümeye atıfta bulunuldu. Bununla birlikle karar metninde ABD Merkez Bankasının uygun olduğu şekilde hareket edilecektir ibaresi var ancak bu söylem Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceği anlamını çok fazla vermiyor.

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Metnin ilk paragrafında ekonomiye dair ılımlı bir toparlanma olduğu ifade ediliyor. Karar metninde faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik net bir sinyal yok. Bu konu ucu açık bırakılmış görünüyor. Piyasa fiyatlamasına da net bir sinyal geldiğine yönelik fiyatlama yok.

Global belirsizlikler gelecek dönemde de devam ederse ve enflasyonda belirgin seyirler oluşmazsa Fed ilerleyen dönemde faiz indirimine gitme isteği içerisinde olabilir. Aksi durumda belirsizlikler azalır, enflasyonda yukarı yönde olmasına karşın Fed faiz indirimine devam etmek istemeyebilir.

Fed kararında bir sürpriz olmadığını belirtmekte fayda var. Bilanço küçültmeyi 1 Ağustos’ta bitireceğini ifade etti. Bu söylem sürpriz olabilir ancak piyasada çok etkili olmadı.

Kararın ardından belirsizliğin bitmesiyle birlikte dolarda sınırlı güçlenme olmuş olabilir. Fed kararı sonrası piyasadaki ilk tepkide Dolarda 5.55 TL’ye kadar çıktık şu an 5.53 TL seviyesine geriledi. Ons altında çift yönlü hareketler var. Dolar/TL’deki mevcut eğilimi ciddi şekilde etkileyecek bir sonuç olduğunu düşünmüyoruz. Sonuç olarak Fed gevşedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) içinde aynı eğilimler geçerli bu mevcut gelişmekte olan ülkeler için oluşmuş olumlu havayı desteklemeye devam ediyor. Şu aralar altının ons fiyatı 1428 dolar seviyesinde. Euro/Dolar karar sonrası 1.1080’e kadar gerilese de karar öncesi seviye olan 1.1120 seviyesine geri döndü.

POWELL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

ABD Merkez Bankası favori senaryo olarak görülen şekilde 25 baz puan indirime gitti. Bilanço küçültmeyi planlanandan önce 1 Ağustos'ta sonlandırma kararı da alan FED tempo kaybeden ABD ekonomisi üzerinde paraşüt etkisi yaratmak üzere aslında alışılagelmişten önce bir adım attı.

Karar sonrası doların değer kazandığını altının ve borsa endekslerinin değer kaybettiğini görüyoruz.

Bunun ilk nedeni geleneksel beklenti bitti fiyatlaması. Finansal piyasalar haziran başından beri bu beklenti ile dolar negatif hisse senedi marketleri ve altın pozitif seyir gösteriyordu.

İkinci gerekçe Powell'ın açık bir biçimde bu indirimin bir indirim döngüsünün başladığı anlamına gelmediğini ifade etmesi.

Marketler FED'in bu indirimi takiben her biri 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağı görüşündeydi.

Powell bu anlamda hayal kırıklığı yaratarak finansal piyasalarda iki aydır yaşanan akımın en azından refleks fiyatlamada tersine dönmesine neden oldu.

FED TARAFINDA KAFALAR KARIŞIK

Rıdvan Baştürk - Global Menkul Değerler Analisti

Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan indirdi. Karar sonrası dolarda küresel bazda değerlenme gördük. Muhtemelen piyasada 50 baz puan indirim yönünde de önemli beklentiler vardı. Bu indirimin daha önceden satın alınmış olması da bu hareketlere neden oldu. Ancak ABD’de gelen güçlü veriler göz önüne alındığında 50 baz puan gibi bir indirimin gelmeyeceği yönünde görüş bildirmiştik. Politika karar metinin içeriğinde ise bir önceki toplantıya göre önemli bir değişiklik yok. Alınan faiz indirim kararı küresel endişeler ve enflasyondaki zayıf seyir nedeniyle alındı.

Fed başkanı Powell ise yaptığı basın toplantısında ekonomik büyümenin kuvvetli olduğunu, istihdam piyasasının kuvvetli olduğunu ve ücretlerin artmaya devam ettiğini ifade etti. Enflasyondaki zayıflığı gidermek amacıyla faizlerde indirime gidildiğini açıkladı. Burada şunu söyleyebiliriz. ABD’de ekonomik veriler çok kuvvetli. Enflasyon tarafında ise son ay güçlenme vardı. Bu nedenle bu cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam piyasası verileri önemli olacaktır. Bu veriler güçlü kalırsa Fed’in ikinci bir faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler azalacaktır. Ancak asıl önemli veri enflasyon olacak gibi duruyor. Enflasyon 3 aylık ortalamalarda yükselmeye devam ettiği sürece dolar endeksi ve ABD faizleri yükselmeye devam edebilir ve risk iştahı azalabilir. Enflasyon ve diğer veriler zayıf performans sergilerde dolar endeksi ve ABD faizleri baskılanırken, risk iştahı ise yükselecektir.

Fed Başkanı Powell’in ‘uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik ama tekrar faiz indirebiliriz’ ve ‘ekonomi iyi giderse faiz artırabiliriz’ açıklamaları ise Fed tarafında kafaların karışık olduğunu bizlere gösteriyor. Bu aşamada gelecek makro verileri yakın takip etmek önemli olacaktır. Bu aşamadaki beklentim piyasanın ikinci bir faiz indirime dair beklentisinin azalacağı yönünde. Bunun verilerle desteklenip desteklenmeyeceği piyasa fiyatlaması açısından kritik olacaktır.