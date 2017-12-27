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Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatıda birleşiyor

27.12.2017 - 09:18 | Son Güncelleme : 27.12.2017 - 12:38

Anadolu Grubu’nun hissedarları olan Yazıcılar Holding AŞ, Özilhan Sınai Yatırım AŞ ve Anadolu Endüstri Holding AŞ’nin birleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.

Anadolu Grubu’nun hissedarları olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin birleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar neticelendirildi. Anadolu Grubu’nun üç kurucu şirketi tek çatı altında, kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit oranda temsil ve yönetim hakları ile AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. isminde birleşerek Borsa İstanbul’da işlem görecek. Birleşmeyi değerlendiren Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, “Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek” dedi.

1950 yılında kurulan Anadolu Grubu, 19 ülkede 80’e yakın şirket, 59 üretim tesisi, 50 binin üzerinde çalışanı ile 9 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun hissedarları olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin bir çatı altında birleştirilmesine ilişkin devam eden çalışmalar, 26 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile neticelendirildi.

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AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ismi altında birleşecek ve Borsa İstanbul’da işlem görecek  birleşik yapıda, kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit temsil ve eşit yönetim hakları olacak. Bu yeni şirket, bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerine geniş bir alanda devam edecek.

Birleşmeyi değerlendiren Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, “Anadolu Grubu’nun üç kurucu şirketinin tek çatı altında bir araya gelmesi Grubumuzun karlılığını, etkinliğini ve verimliliğini artıracak. Kurumsal ve hukuki yönetim altyapımızın güçlenmesiyle, faaliyetlerimiz daha ekonomik ve kuvvetli bir şekilde yürütülecek ve tüm paydaşlar için yaratılan değer üst seviyeye çıkacak. Yıllardır kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş bir yapıda faaliyetlerini yürüten Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek” dedi.

 


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