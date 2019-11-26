Anadolu Grubu, Çelik Motor'un sermayesini artıracak | Ekonomi Haberleri

Anadolu Grubu Holding, Çelik Motor'un sermayesini 320 milyon TL artıracak.

Anadolu Grubu Holding tamamına sahip olduğu Çelik Motor Ticaret AŞ'nin sermayesinin 320 milyon lira artıracak.

Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik Motor'un dünkü olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin 32 milyon liradan 352 milyon liraya artırılmasına karar verildi. Anadolu Grubu Holding de artırımın tamamına katılma kararı aldı.

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