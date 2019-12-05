‹ Önceki Haber Marmarabirlik yeni sezonda 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi Marmarabirlik yeni sezonda 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi Sonraki Haber › Zam yüzde 4 fark da olabilir Zam yüzde 4 fark da olabilir

Anadolu Efes dev arazisini sattı

05.12.2019 - 08:49 | Son Güncelleme :
Anadolu Efes dev arazisini sattı | Ekonomi Haberleri

Anadolu Efes, Bahçelievler'deki büyük arazisini 270 milyon TL'ye Nata İnşaat'a sattı.

Anadolu Efes, İstanbul Bahçelievler'de bulunan arazisini, Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayii AŞ.'ye 270.000.000 TL bedelle satışını gerçekleştirdi. Şirket, yaptığı açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

Anadolu Efes, satıştan sağlanacak geliri nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu. Ayrıca, Nata İnşaat söz konusu arsayı pazarlıksız satın aldı.

##$HABER_1458916$##

Satışa konu olan arsa yola cepheli atıl durumda bira fabrikası bulunuyordu. Arka kısmındaki parselde ise boş arazi mevcuttu. Her iki parsel de böylece satılmış oldu.

Anadolu Efes'in dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Daha önce 14.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.

 


 

 

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.659 Değişim: 0,89% Hacim : 10.180 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 108.151 05.12.2019 Yüksek 109.032
Açılış: 108.260
5,7501 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7390 05.12.2019 Yüksek 5,7694
Açılış: 5,7497
6,3882 Değişim: 0,25%
Düşük 6,3684 05.12.2019 Yüksek 6,4052
Açılış: 6,3724
273,02 Değişim: 0,13%
Düşük 272,24 05.12.2019 Yüksek 273,85
Açılış: 272,68
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.