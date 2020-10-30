‹ Önceki Haber İspanya'dan üçüncü çeyrekte rekor büyüme İspanya'dan üçüncü çeyrekte rekor büyüme Sonraki Haber › New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları yükseldi

30.10.2020 - 16:49
Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları yükseldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

Ağustosta yüzde 2,5 azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

AMERİKALILARIN KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI DA EYLÜLDE AYLIK YÜZDE 1,4 ARTTI

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle mayıs ayından bu yana artış eğilimini koruyan ancak son aylarda yavaşlama kaydeden kişisel tüketim harcamalarının eylülde yüzde 1 artması bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta ise yüzde 1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.

 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,5 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık değişim beklentinin altında kaldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,7 artması bekleniyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yardım programlarının azaldığını ve ekonomik kurtarma ödemelerinin yavaşladığını belirterek, ülke genlinde Kovid-19 vakalarındaki artışın yılın dördüncü çeyreğinde harcamaları daha da yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3755 Değişim: 1,05%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3833
Açılış: 8,2883
9,7705 Değişim: 0,93%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,98 Değişim: 1,53%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.