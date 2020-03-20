AMB, Danimarka Merkez Bankası ile takas hattı açtı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası ve Danimarka Merkez Bankası'nın aralarındaki swap hattını tekrar aktif hale getirerek, genişletme kararı aldıkları bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) yapılan açıklamada, iki banka arasındaki swap hattının aktif hale getirilerek, erişim hakkının 12 milyar Euro'dan 24 milyar Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

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AMB’nin açıklamasında, swap hattının gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Danimarka Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara Euro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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