‹ Önceki Haber ABD borsalarında sert düşüş! İşlemler durduruldu ABD borsalarında sert düşüş! İşlemler durduruldu Sonraki Haber › Hazine Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi Hazine Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

AMB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' açıklaması

12.03.2020 - 17:32 | Son Güncelleme :
AMB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Corona virüs geçici de olsa ekonomik aktivite üzerinde büyük etki yaratacak, faizleri indirmemiz gerekirse indiririz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin Corona virüs salgınından tahrip olmaması için yeni destek önlemleri açıkladığı ancak faiz indirimine gitmediği kararın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

*Koronavirüs geçici de olsa ekonomik aktivite üzerinde büyük etki yaratacak

*Hükümetler, kurumlar vaktinde adım atmalı, maliye politikası alanında eşgüdümlü tedbirler gerekiyor

*ECB elindeki tüm araç ve imkanları kullanmaya hazır

*Son göstergeler ekonomik görünümün önemli ölçüde bozulduğuna işaret ediyor

*ECB'nin makro tahminleri koronavirüsün Avrupa'da yayılması öncesinde hazırlandı

*Vadeli kontratlar enflasyonun önümüzdeki günlerde önemli ölçüde gerileyeceğini gösteriyor

*Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümü üzerinde önemli bir aşağı yönlü risk yarattı

*Euro bölgesi maliye politikasında güçlü, eşgüdüm içinde yaklaşım izlenmesi gerekiyor

*Faizleri indirmemiz gerekirse indiririz


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.640 Değişim: -7,26% Hacim : 8.704 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 92.854 12.03.2020 Yüksek 99.027
Açılış: 98.448
6,2914 Değişim: 1,31%
Düşük 6,2064 12.03.2020 Yüksek 6,3166
Açılış: 6,2103
7,0498 Değişim: 0,69%
Düşük 6,9772 12.03.2020 Yüksek 7,0740
Açılış: 7,0017
322,53 Değişim: -1,26%
Düşük 316,45 12.03.2020 Yüksek 330,29
Açılış: 326,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.