AMB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Corona virüs geçici de olsa ekonomik aktivite üzerinde büyük etki yaratacak, faizleri indirmemiz gerekirse indiririz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin Corona virüs salgınından tahrip olmaması için yeni destek önlemleri açıkladığı ancak faiz indirimine gitmediği kararın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

*Koronavirüs geçici de olsa ekonomik aktivite üzerinde büyük etki yaratacak

*Hükümetler, kurumlar vaktinde adım atmalı, maliye politikası alanında eşgüdümlü tedbirler gerekiyor

*ECB elindeki tüm araç ve imkanları kullanmaya hazır

*Son göstergeler ekonomik görünümün önemli ölçüde bozulduğuna işaret ediyor

*ECB'nin makro tahminleri koronavirüsün Avrupa'da yayılması öncesinde hazırlandı

*Vadeli kontratlar enflasyonun önümüzdeki günlerde önemli ölçüde gerileyeceğini gösteriyor

*Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümü üzerinde önemli bir aşağı yönlü risk yarattı

*Euro bölgesi maliye politikasında güçlü, eşgüdüm içinde yaklaşım izlenmesi gerekiyor

*Faizleri indirmemiz gerekirse indiririz

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