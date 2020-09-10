AMB Başkanı Lagarde'dan 'Euro' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Euronun fiyatlar üzerinde yarattığı negatif baskıyı izlememiz gerekiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi kurda herhangi bir hedefimiz yok" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmadığı para politikası kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yönetim Kurulu euronun değer kazanmasını ele aldı... Hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Euronun fiyatlar üzerinde yarattığı negatif baskıyı izlememiz gerekiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi kurda herhangi bir hedefimiz yok" dedi.

Euro ilkbahar aylarından bu yana dolar karşısında %8, belli başlı para birimlerinden oluşan sepet karşısında ise %4 değer kazandı. Euronun değer kazanması euro bölgesindeki ihracatçıların rekabet gücünü zedelediği gibi ithal ürün fiyatlarının azalmasına yol açarak enflasyonda düşürücü etki yaratıyor.

ECB herhangi bir kur hedefi olmadığına uzun zamandır dikkat çekiyor. Ancak merkez bankası yetkilileri euro/dolar kurunun 1.20'ye yaklaşması ve geçen haftada bu seviyeyi aşmasıyla birlikte rahatsızlıklarını ortaya koydular.

ECB Başekonomisti Philip Lane, para politikası belirlenirken bu kur seviyesinin de bir unsur olarak değerlendirmesi gerekeceği uyarısında bulunmuş ve euro kurunun ekonomi genelindeki etkilerine dikkat çekmişti.

Lagarde basın toplantısında şunları söyledi:

*Son veriler euro bölgesinde toparlanmanın güçlü olduğuna işaret ediyor

*Toparlanma tahminlerle büyük ölçüde uyumlu, ancak toparlanmanın gücü etrafında belirsizlikler var

*Düşük enerji fiyatları enflasyonu aşağı çekiyor, son derece destekleyici para politikasına ihtiyaç devam ediyor

*Döviz kurunu izlemeyi sürdüreceğiz

*Euro bölgesinde toparlanmanın bundan sonraki seyri büyük ölçüde salgının nasıl gelişeceğine bağlı

*ECB'nin tahminleri alternatif senaryoları da içeriyor, büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlü

*Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda ekside seyretmesi, 2021 başlarında artıya dönmesi bekleniyor

*Euronun değerlenmesi fiyat baskılarının zayıflamasına katkıda bulunuyor

*Talepteki toparlanma orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacak

*ECB yönetim kurulunda euronun değer kazanmasını ele aldık, döviz kuru hedeflemiyoruz

*Euronun değer kazanması fiyatlar üzerinde negatif baskı yaratıyor, kuru dikkatle izleyeceğiz; bu konuyu etraflıca tartıştık

*Pandemi nedeniyle başlatılan varlık alım programı (PEPP) hem etkin hem de etkili

*Mevcut koşullarda PEPP tahvil alım programının tamamını kullanacağız

*Euro/dolar, Lagarde'ın euronun değer kazanması hakkındaki açıklamaları sonrası 1.19'u gördükten sonra geri geldi

*ECB'nin 2020 tahminleri deflasyon riski öngörmüyor, deflasyon riski Haziran'da daha yüksekti

*Euronun değer kazanması enflasyon üzerinde etki yaratıyor, kurun seviyesi hakkında yorumda bulunmayacağım

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