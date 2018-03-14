AMB Başkanı Draghi piyasalara ne mesaj verdi?

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "ECB tahvil alımlarına enflasyon sürdürülebilir yükseliş gösterdiğinde son verecek" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yükseldiğine yönelik daha fazla kanıt görmesi gerektiğini, merkez bankasının tahvil alımlarının ancak enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir yükselişe geçtiğinde son verileceğini söyledi.

ECB euro bölgesindeki ekonomik büyümeyi desteklemek için tahvil alımları yapıyor ve uzun süredir tahvil alımlarını artırabileceğinin altını çiziyordu. Ancak merkez bankası geçen hafta itibariyle para politikası metninden tahvil alımlarının artırılabileceği ifadesini çıkardı.

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Yatırımcılar bunun ardından merkez bankasının bir sonraki adımı hakkında ipuçları arıyorlar. Varlık alımlarına yıl sonunda son verileceği tahmin ediliyor.

Draghi, bugün bir konferansta yaptığı konuşmada, "Şu anda enflasyonun orta vadede hedefe yaklaşacağını düşünüyoruz ve bu yakınlaşmanın gerçekleşeceğine bundan öncesine kıyasla daha çok inanıyoruz... Ancak enflasyon dinamiklerinin doğru yönde ilerlediğinin daha fazla kanıtını görmemiz gerekiyor" dedi.

Draghi, "Net varlık alımlarını durdurmamızı sağlayacak koşul ise son derece net: Enflasyon patikasının hedefimize sürdürülebilir sekilde yaklaştığını görmemiz gerekiyor" dedi.

Euro bölgesi ekonomisini canlandırmak için finansal krizden bu yana çaba harcayan ECB, ani hamlelerle ekonomik toparlanmaya zarar vermemek için destekleyici para politikasını ufak adımlarla daraltıyor.

Euro bölgesinde enflasyonun zayıf seyri ise ECB'nin bu temkinli duruşunun sebeplerine işaret ediyor. 19 ülkeden oluşan euro bölgesinde ekonomik büyüme beşinci yılına giriyor olsa da geçen ay yüzde 1.2 olan enflasyon birkaç yıl daha büyük ihtimalle yüzde 2 olan merkez bankası hedefine yaklaşamayacak.