‹ Önceki Haber Turkcell yüzde 16 büyüme bekliyor Turkcell yüzde 16 büyüme bekliyor Sonraki Haber › 114 emeklilik fonu yükseldi 114 emeklilik fonu yükseldi

AMB Başkanı Draghi piyasalara ne mesaj verdi?

14.03.2018 - 12:31

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "ECB tahvil alımlarına enflasyon sürdürülebilir yükseliş gösterdiğinde son verecek" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yükseldiğine yönelik daha fazla kanıt görmesi gerektiğini, merkez bankasının tahvil alımlarının ancak enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir yükselişe geçtiğinde son verileceğini söyledi.

ECB euro bölgesindeki ekonomik büyümeyi desteklemek için tahvil alımları yapıyor ve uzun süredir tahvil alımlarını artırabileceğinin altını çiziyordu. Ancak merkez bankası geçen hafta itibariyle para politikası metninden tahvil alımlarının artırılabileceği ifadesini çıkardı.

##$HABER_1444670$##

Yatırımcılar bunun ardından merkez bankasının bir sonraki adımı hakkında ipuçları arıyorlar. Varlık alımlarına yıl sonunda son verileceği tahmin ediliyor.

Draghi, bugün bir konferansta yaptığı konuşmada, "Şu anda enflasyonun orta vadede hedefe yaklaşacağını düşünüyoruz ve bu yakınlaşmanın gerçekleşeceğine bundan öncesine kıyasla daha çok inanıyoruz... Ancak enflasyon dinamiklerinin doğru yönde ilerlediğinin daha fazla kanıtını görmemiz gerekiyor" dedi.

Draghi, "Net varlık alımlarını durdurmamızı sağlayacak koşul ise son derece net: Enflasyon patikasının hedefimize sürdürülebilir sekilde yaklaştığını görmemiz gerekiyor" dedi.

Euro bölgesi ekonomisini canlandırmak için finansal krizden bu yana çaba harcayan ECB, ani hamlelerle ekonomik toparlanmaya zarar vermemek için destekleyici para politikasını ufak adımlarla daraltıyor.

Euro bölgesinde enflasyonun zayıf seyri ise ECB'nin bu temkinli duruşunun sebeplerine işaret ediyor. 19 ülkeden oluşan euro bölgesinde ekonomik büyüme beşinci yılına giriyor olsa da geçen ay yüzde 1.2 olan enflasyon birkaç yıl daha büyük ihtimalle yüzde 2 olan merkez bankası hedefine yaklaşamayacak.


‹ Önceki Haber Turkcell yüzde 16 büyüme bekliyor Turkcell yüzde 16 büyüme bekliyor Sonraki Haber › 114 emeklilik fonu yükseldi 114 emeklilik fonu yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.689 Değişim: 0,36% Hacim : 4.220 Mio.TL Son veri saati : 15:35
Düşük 118.310 14.03.2018 Yüksek 118.978
Açılış: 118.322
3,8659 Değişim: -0,19%
Düşük 3,8564 14.03.2018 Yüksek 3,8742
Açılış: 3,87335
4,7906 Değişim: -0,21%
Düşük 4,7748 14.03.2018 Yüksek 4,8047
Açılış: 4,80075
165,06 Değişim: -0,09%
Düşük 164,34 14.03.2018 Yüksek 165,45
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.