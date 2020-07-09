Amazon'a ceza | Ekonomi Haberleri

Amazon şirketi, Kırım'da faaliyet gösterdiği için 134 bin dolar ceza ödeyecek.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Amazon şirketine, yaptırım listesinde olan Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 134 bin dolar ceza verdi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Amazon'un OFAC'in yaptırım listesindeki kişiler ve bölgelere hizmet verdiği belirtildi.

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Kırım, Suriye ve İran'a hizmet vererek ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle firmaya 134 bin dolar ceza verildiği bildirilen açıklamada, firmanın OFAC'in yaptırım listesini ihlal eden yüzlerce işlem gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, firmanın iş birliği yapması ve gönüllü olarak ihlallerini paylaşmasının, hafifletici neden olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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