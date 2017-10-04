Amazon’a 'büyük' vergi borcu!

AB, Amazon'a Lüksemburg'daki vergi uygulamalarından dolayı 250 milyon avro geriye dönük borç çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki vergi uygulamalarından dolayı 250 milyon avro geriye dönük borç çıkardı.

AB Komisyonu, Amazon'un Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin yıllar süren soruşturmasını tamamladı. AB Komisyonu, Amazon'dan geriye dönük 250 milyon avroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a geri ödemesini talep etti.

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamaları AB kurallarına göre yasa dışı bulundu." dedi.

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Vestager, mevcut kuralların yeni olmadığını anımsatarak, "Lüksemburg’da Amazon şirketinin faydalandığı uygulamayla şirket, 2003-2011 arasındaki dönemde karlarının 4'te 3'ünü bir şirketten diğer şirkete aktardı. Bu kurallara aykırı ve yasa dışıdır. Söz konusu, 250 milyon avro faiziyle birlikte geri ödenmelidir." ifadesini kullandı.

Amazon'un Lüksemburg'da iki şirket kurduğunu, bir şirketin operasyonel olduğunu ve AB içerisinde firmanın faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Vestager, 2. şirketin ise ne ofisi ne çalışanı olduğunu sadece gelirlerden telif bedellerini topladığını anlattı.

Vestager, soruşturmada, Amazon'un şirketleri arasındaki telif ücret ödemelerinin seviyesinin ekonomik gerçekliği yansıtmadığını belirlediklerini, Lüksemburg'daki vergi uygulamasının Amazon'a seçici bir ekonomik avantaj sağladığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

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