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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

01.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 472 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1897 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 469 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 468 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 465.50 lira, en yüksek ise 473.04 lira seviyesini görürken; saat 14.27 itibarıyla yüzde 1.14 oranında yükselişle 472.26 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 178 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1900 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.62 oranında yükselişle 1897 dolardan işlem gördü.

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DOLAR  ENDEKSİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler

ABD'deki mali teşvik beklentileriyle birlikte küresel  piyasalarda risk iştahında toparlanma isteğinin sürmesi ve ABD'deki  güçlü imalat ile istihdam verisi ile düşme eğiliminde olan dolar  endeksi altın fiyatlarını destekliyor. Ons altın şu sıralar %0,6  artıda ve 1.897 seviyesinde.

Yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 1.906 ve 1.919 sıralı direnç seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü  hareketlerde 1.881 seviyesinin altında 1.873 hedef olabilir.

SARI METALDE SATIŞ BASKISI ARTABİLİR
Şeker Yatırım

Yukarı yönlü hareketlerde 1902 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1883 ve 1861  seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda  ise 1902 noktasının ardından 1915 seviyesi direnç noktası olarak  karşımıza çıkabilir.

ALTINDA 1850 DOLAR KRİTİK
Tacirler Yatırım

Dün 1880 – 1900 bandında dalgalı bir seyir izleyen ons altın  fiyatları, iki günlük yükselişin ardından günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Ons altında yukarı yönlü hareketin sekteye uğramasında, dün %0,7040 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi etkili oldu.

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem  görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, ons altında 100 günlük   hareketli ortalamanın orta vadeli güçlü bir destek konumunda olduğunu  görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu ortalamadan yönünü yukarı çeviren ons  altında, mevcut durumda söz konusu ortalama 1850 seviyesi civarından  geçiyor. Dolayısı ile ons altındaki satışların hız kazanması için bu  seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekmekte. Aksi takdirde, yani ons  altının 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması durumunda  ise 1850 – 1900 bandındaki hareketin önümüzdeki döneme ilişkin alım  fırsatı vermesi beklenebilir. Kısacası, mevcut durumda 1850 seviyesine  denk gelen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından takip edeceğiz.

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Eylül ayı İmalat PMI Endeksi (Nihai)  verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve ABD Eylül Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip  edilecek.

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