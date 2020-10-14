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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Ekim altın fiyatları

14.10.2020 - 10:00 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 485 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1898 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Orta ve uzun vadede dinamikler genişleyici politikaların etkisiyle değerli metaller açısından pozitif. Ekonomiler Covid ile mücadelede zorlanıyor ve bu da teşviklerin devamlılığı gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 483 liradan başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 480.19 lira, en yüksek ise 486.03 lira seviyesini görürken; saat 14.42 itibarıyla yüzde 0.85 oranında yükselişle 485.60 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 260 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1902 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında yükselişle 1898 dolardan işlem gördü.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olurken, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesinde sanayi üretimi verileri takip edilirken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasaların gündeminde yer almayı sürdürecek.

ALTIN ORTA VE UZUN VADEDE POZİTİF
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Küresel yatırımcı ekonomiye daha fazla destek sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini tartıyor, mali genişleme olmaması ihtimali ile doların toparlanması altını aşağıda tutuyor. Pelosi’nin Beyaz Saray’ın son teklifini reddetmesi ve Senato Cumhuriyetçi lideri McConnell'in Pelosi'nin hızla reddettiği daha küçük ölçekli bir stratejiyi zorlamasıyla seçim öncesinde bir mali paketin geçme olasılığı düşük görünüyor.

Seçim sonrasında nasıl büyüklükte ve nitelikte bir paket geçeceği de Başkan’ın kim olacağına ve Kongre’nin kimin kontrolünde olacağına bakacak. Biden-Mavi Dalga, bölünmüş Kongre veya Trump kontrolünde Kongre senaryolarına göre ya süper büyüklükte paket, müzakereleri uzun sürecek indirgenmiş paket veya spesifik paket gibi seçenekler olacak

Mali genişleme olmadığı sürece enflasyonun beslenmesi olası değil, talep düşük kalacak ve ekonomide toparlanma yavaşlayacak. Para politikasının marjinal etkisi şu an daha az, o yüzden Fed de artık mali politikayı işaret ediyor.

Altın, dolar tarafından yönlendirildiği kısa dönemde bu konsolidasyona devam edebilir. Orta ve uzun vadede dinamikler genişleyici politikaların etkisiyle değerli metaller açısından pozitif. Ekonomiler Covid ile mücadelede zorlanıyor ve bu da teşviklerin devamlılığı gerekliliğini ortaya koyuyor. 

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