Altın, dolar, euro alımında vergi düştü | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre altın, dolar, euro alımında uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı işlemlerde vergi oranları düşürüldü.

Alınan karara göre altın, dolar, euro alımı işlemlerinde uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

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Örnek olarak bankadan 1000 dolar alırken ödenen 10 dolarlık vergi 2 dolara geriledi. Aynı şekilde 1000 liralık altın alımına ödenen 10 liralık vergi de 2 lira olarak uygulanacak.

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