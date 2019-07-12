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Alternatif Bank'tan sermaye artışı

12.07.2019 - 10:32
Alternatif Bank'tan sermaye artışı | Ekonomi Haberleri

Alternatif Bank tarafından, büyüme hedefleri doğrultusunda sermayesini 290,9 milyon TL artırıldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanan ve tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye girişiyle birlikte, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18’in üzerine çıkmış oluyor. 2018 yılı başından itibaren toplamda 750 milyon TL’yi aşan üç ayrı sermaye artışı gerçekleştiren Alternatif Bank’ın böylece ödenmiş sermayesi 1,73 milyar TL seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

“Alternatif Bank olarak, hissedarımız Commercial Bank ile birlikte belirlediğimiz beş yıllık stratejik planımıza bağlı kalarak, emin adımlarla ilerliyoruz. Risk yönetiminden taviz vermeden, bankamızın aktif kalitesini önceliklerimiz arasında tutarak başarılı bir performans sergiliyoruz. Bu performansı artan bir ivmeyle sürdürmek için 2023 yılına kadar toplamda 300 milyon dolarlık bir sermaye artırımı planladık. Gerçekleştirdiğimiz son artış, hissedarımızın bankamıza ve ülke ekonomimize duyduğu güvenin net bir yansıması olmakla birlikte, ‘Danışman Bankacılık’ anlayışıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi daha fazla kurum ve kişi ile tanıştırmak için de itici bir güç olacak."

Gür, her zaman olduğu gibi nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülke ekonomisinin büyümesine yönelik desteklerinin artarak süreceğini aktararak, "Finansman sağlamanın yanında, ihtiyaca özel şekillendirdiğimiz mevduat, dış ticaret, nakit yönetimi, sigorta ürünlerimiz ve iştiraklerimizle birlikte sunduğumuz leasing ve yatırım çözümlerimizle müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayan danışman bankaları olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 


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