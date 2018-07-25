‹ Önceki Haber Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi Sonraki Haber › Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı

Alphabet'in hisseleri tarihi rekor kırdı

25.07.2018 - 08:37 | Son Güncelleme :
Alphabet'in hisseleri tarihi rekor kırdı

Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar yükseldi . Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri rekor kırdı. New York borsasında dün gün sonunda bin 211 dolardan işlem gören Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar tırmandı. Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu sonuçla, ABD'nin en değerli 3'üncü şirketi konumuna gelen Alphabet'in piyasa değeri 44 milyar dolar artışla 871 milyar dolara yükseldi.

##$HABER_1447883$##

Analistler, Alphabet'in dün açıklanan ikinci çeyrek bilançosunun piyasa beklentilerini geride bıraktığına işaret ederek, firmanın hisselerine olan talebin arttığını belirtti.

Alphabet'in dün açıklanan bilançosunda, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi Sonraki Haber › Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı Rusya, Suudi Arabistan'ı solladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.369 Değişim: 3,51% Hacim : 11.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.165 25.07.2018 Yüksek 95.764
Açılış: 92.382
4,8156 Değişim: -1,41%
Düşük 4,8155 25.07.2018 Yüksek 4,8876
Açılış: 4,88465
5,6391 Değişim: -1,29%
Düşük 5,6237 25.07.2018 Yüksek 5,7141
Açılış: 5,71285
190,82 Değişim: -0,81%
Düşük 190,36 25.07.2018 Yüksek 192,91
Açılış: 192,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.