Alphabet'in hisseleri tarihi rekor kırdı

Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar yükseldi . Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri rekor kırdı. New York borsasında dün gün sonunda bin 211 dolardan işlem gören Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar tırmandı. Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu sonuçla, ABD'nin en değerli 3'üncü şirketi konumuna gelen Alphabet'in piyasa değeri 44 milyar dolar artışla 871 milyar dolara yükseldi.

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Analistler, Alphabet'in dün açıklanan ikinci çeyrek bilançosunun piyasa beklentilerini geride bıraktığına işaret ederek, firmanın hisselerine olan talebin arttığını belirtti.

Alphabet'in dün açıklanan bilançosunda, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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