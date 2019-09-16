‹ Önceki Haber Motorine 7 kuruş zam Motorine 7 kuruş zam Sonraki Haber › Goldman Sachs'tan 'petrol fiyatları' uyarısı: Yükseliş... Goldman Sachs'tan 'petrol fiyatları' uyarısı: Yükseliş...

Almanya'nın 'Kuzey Kapısı'nı' Türkler inşa edecek

16.09.2019 - 16:36 | Son Güncelleme :
Almanya'nın 'Kuzey Kapısı'nı' Türkler inşa edecek | Ekonomi Haberleri

Peker Holding, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaklaşık 60 milyon Euro'luk Northgate projesinin temelini attı.

Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısıyla, Avrupa'nın en önemli ticaret metropolleri arasında gösterilen Düsseldorf'un en önemli projelerinden birisi olacak Northgate, Peker Holding tarafından hayata geçiriliyor.

Tamamlandığında şehrin simge yapıları arasında gösterilecek Northgate projesinin temel atma törenine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Peker Holding Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker ile yetkililer katıldı.

AA'nın haberine göre; Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf'a ilgi gösterdiği söyledi.

##$HABER_1457401$##

Tüm bunlar içerisinde, şehre kalıcı katkı sağlayan, şehrin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmaların her zaman kendileri için ön planda olduğunu ifade eden Geisel, "Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Northgate projesini, geçen aylarda Cannes’da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de de bizzat tanıtmıştı. Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve bu projenin Düsseldorf ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu projenin iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar sembolik olarak oluşturulan duvara birlikte harç koydu.

"İSTANBUL'DAN DÜSSELDORF'A KARDEŞLİK KAPISI"

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de holding olarak merkeze insanı, doğayı, estetik ve değer katmayı koyduklarını, bu projenin de önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Düsseldorf'un gerek coğrafi konumu gerekse gelişmiş alt yapısıyla Avrupa'nın önde gelen ticaret metropolleri arasında yer alan bir merkez olduğunu ifade eden Peker, Northgate’in bu güzel şehrin tanıtımına ve kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Peker, Türkiye'deki uzmanlıklarını bundan 7 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini, bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Proje tamamlandığında Düsseldorf'un simge yapıları arasında yerini alacağının altını çizen Peker, şunları kaydetti: "Bir Türk şirketi olarak, ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir sorumluluğu üstleniyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Northgate projemiz, bizim olduğu kadar Türk gayrimenkul sektörünün de başarısıdır. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, doğaya ve insana yararı ilke edindik. 'Bölgeye ve insana nasıl değer katabiliriz, yeşil alanları nasıl artırabiliriz' sorusuna çözüm aramak, bizim için hep karlılıktan önce geldi. Bu sayede de ilk günden bugüne, şehirlere ruh katan projelere imza attık. Türkçe'de 'Kuzey Kapısı' anlamına gelen Nortgate'i bir 'kardeşlik kapısına' dönüştürmek en büyük dileğim.

Düsseldorf Belediyesi’nin yönlendirmesiyle Almanya’nın önemli sanatçılarından bir heykeltraşla çalışmak arzusundayız. Bu kardeşliğe vurgu yapacak bir sanat eserinin projenin içinde yer almasını ve şehrin yeni simgelerinden biri olmasını çok istiyoruz. Yürekten arzuladığı bir konu var; İstanbul ve Düsseldorf’u kardeş şehirler haline getirmek dileğindeyiz...İşimiz hiç de zor değil. Çünkü kardeşlik misyonumuzda aşk var, severek birleştirmek var. Yüzyıllar öncesinden Anadolu’dan seslenen Taptuk Emre’nin dediği gibi 'Aşkla yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.' Gelin Nortgate’i iki kültür arasında yeni bir kardeşlik kapısı haline getirelim. Yine Anadolu’dan çıkıp dünyaya mal olmuş ünlü bilge Mevlana’nın dediği gibi 'Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil' diyelim."

NORTHGATE PROJESİ

Düsseldorf Havalimanı’na 8 dakika, şehir merkezine ise 15 dakika uzaklıkta yer alan Northgate projesi, şehir ekonomisinin kalbinin attığı fuar alanına olan yakınlığıyla da dikkati çekiyor. 12 bin metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 7 bin metrekare otopark, 2 bin metrekare ofis alanları ve 16 bin metrekareden oluşan otel olmak üzere 27 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor.

Peker Holding iştiraki Peker GMBH tarafından hayata geçirilecek projenin doğrudan Zubringer Nord’da ve her gün yaklaşık 40 bin araç yoğunluğunun yaşandığı bir noktada olması nedeniyle bu projeye Düsseldorf’un gelişmesi bakımından özel bir önem atfediliyor. Bunun yanında, Peker Holding’in bu yatırımının, şehrin kuzeyine yeni yatırımlar çekip bölgenin gelişmesinde itici güç olması bekleniyor.

Projede yer alacak olan 431 odalık otel bölümü için Novum Hotel Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması da yapıldı. 1988 yılında kurulan, Almanya merkezli Novum, bugün Avrupa’nın en büyük otel grupları arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla Avrupa genelinde Novum çatısı altında faaliyet gösteren 179 otelin toplam oda kapasitesi ise 20 binin üzerinde bulunuyor.


‹ Önceki Haber Motorine 7 kuruş zam Motorine 7 kuruş zam Sonraki Haber › Goldman Sachs'tan 'petrol fiyatları' uyarısı: Yükseliş... Goldman Sachs'tan 'petrol fiyatları' uyarısı: Yükseliş...
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: -0,47% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7280 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7267 17.09.2019 Yüksek 5,7313
Açılış: 5,7294
6,3062 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3113
Açılış: 6,3057
276,06 Değişim: 0,03%
Düşük 275,74 17.09.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 275,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.