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Almanya'nın kamu borcunda 18 yıldır bir ilk

31.03.2020 - 14:15
Almanya'nın kamu borcunda 18 yıldır bir ilk | Ekonomi Haberleri

Almanya’nın genel kamu borcu, geçen yıl 16 milyar avro azalarak, 2002’den beri ilk defa Maastricht kriterlerini karşıladı.

Almanya Merkez Bankası'ndan (Bundesbank) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2019’da 16 milyar avro azalarak yaklaşık 2 trilyon 5 milyar avro seviyesine geriledi. Ülkenin art arda 7 yıldır borcunu düşürmesi dikkati çekti.

Kamu borcunun nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı da yıllık bazda 2,1 puanlık azalışla yüzde 61,59'dan yüzde 59,8’e indi. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın gerilemesine en büyük katkıyı ekonomik büyüme verdi. Büyümenin, borcun GSYH'ye oranın düşmesine etkisi 1,6 puan oldu.

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Böylece borç oranı, 2010 yılındaki en yüksek oran olan yüzde 82,4'lik seviyenin oldukça altında gerçekleşerek Maastricht kriterlerinde öngörülen yüzde 60'lık tavan değerinin altına indi.

Bundesbank açıklamasında, koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu borcunun bu yıl keskin bir şekilde artacağı belirtilerek, “Borcun GSYH’ye oranı yine yüzde 60 tavan değerinin oldukça üzerine çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa bütçe gözetimi prosedürü gereğince, Avrupa Birliğine üye devletlerin, genel kamu açığı ve borç seviyeleri ile ilgili verileri mart ve eylül sonu olmak üzere yılda iki kez Avrupa Komisyonuna sunmaları gerekiyor.

Bu amaçla, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kamu açığını Maastricht Anlaşması'nda tanımlandığı gibi hesaplarken, Bundesbank da Maastricht kriterlerindeki borç seviyesini hesaplıyor.


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