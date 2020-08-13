‹ Önceki Haber Şirketlerin normale dönüş için öngördükleri süre 11 ay Şirketlerin normale dönüş için öngördükleri süre 11 ay Sonraki Haber › Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

Almanya'nın kamu borcu 2019 yılında geriledi

13.08.2020 - 14:24
Almanya'nın kamu borcu 2019 yılında geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 2018'e göre 17 milyar avro azalarak son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2019'un sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 898 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, 2018 sonuna göre yüzde 0,9 (17 milyar avro) azalış kaydetti. Böylece, ülkenin kamu borcu hesaplamalarda yeni metotların kullanılmaya başlandığı 2010'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Kişi başına düşen borç (kamu borcu) 2018 sonunda 23 bin 313 avro iken, geçen yılın sonunda 22 bin 857 avro olarak açıklandı.

##$HABER_1463796$##

Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2018'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetmedi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2 azalarak (24,7 milyar avro) 1 trilyon 188 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 artarak (8,2 milyar avro) 578,8 milyar avroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 0,3 (7 milyar avro) düşerek 131 milyar 400 milyon avroya indi.

Uzmanlar, ülkenin kamu borcunun Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasının ve teşvik paketlerinin etkisiyle önemli ölçüde artacağına işaret etti.

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda bulunan ekonomiyi desteklemek için toplamda 1 trilyon avroya yakın çeşitli teşvik paketleri açıklamıştı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013’ten bu yana ilk kez borçlanmayı ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi bu borç üzerinde finanse etmeyi planlamıştı.

Kovid-19 ilk kez, Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 600 bini aştı. Öte yandan, Almanya'da ise bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı. Bu sayı 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olurken, Almanya'da toplam vaka sayısının 219 bin 964'e yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.100 Değişim: 0,00% Hacim : 20.194 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 13.08.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3378 Değişim: -0,04%
Düşük 7,3290 14.08.2020 Yüksek 7,3484
Açılış: 7,3409
8,6803 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6435 14.08.2020 Yüksek 8,6934
Açılış: 8,6781
460,23 Değişim: -0,17%
Düşük 458,98 14.08.2020 Yüksek 461,67
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.