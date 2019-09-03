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Almanya'nın ihracatına 'Brexit' darbesi

03.09.2019 - 16:18 | Son Güncelleme :
Almanya'nın ihracatına 'Brexit' darbesi | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı, anlaşmasız Brexit endişesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 21 düştü.

Anlaşmasız Brexit endişesi, ticaret ihtilafları ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörü, ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı, anlaşmasız Brexit endişesiyle bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık olarak yüzde 21 düştü. Söz konusu düşüş, 2008 finansal krizinden sonraki en yüksek oranlı düşüş olarak kayıtlara geçerken, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmasında da etkili oldu.

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Analistler, Alman ürünlerine küresel talebin zayıflaması ve İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesinin Almanya'nın ekonomik büyümesini olumsuz etkilediğini ifade ederek, ABD'nin Alman otomobillere yönelik tehdidinin de riskleri artırdığını vurguladı.

İngiltere'nin Almanya'dan ithalatının düşmesinin bir diğer nedeninin ise İngiliz sterlininin avro karşısında 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi olduğu belirtiliyor. İngiliz sterlini, avro karşısında Haziran 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Almanya'da ihracat, GSYH'nin yüzde 47'sini oluşturuyor. Almanya, geçen yıl İngiltere'ye 82 milyar avro değerinde ihracat gerçekleştirirken, İngiltere; ABD, Fransa, Çin ve Hollanda'dan sonra Almanya'nın 5. büyük ihracat pazarını oluşturuyor. 


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