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Almanya'nın ihracatı mayısta arttı

08.07.2019 - 11:33
Almanya'nın ihracatı mayısta arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde, yüzde 1,1 artarak 110,3 milyar Euro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat yüzde 0,5 düştü. Piyasalarda ihracatın mayısta yüzde 0,5 artacağı öngörülüyordu.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,5, ithalat ise yüzde 4,9 arttı. Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düşmüştü.

DIŞ TİCARET FAZLASI 18,7 MİLYAR EURO

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta 110,3 milyar Euro, ithalat da 91,6 milyar Euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası da 18,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 113,9 milyar Euroluk ihracat, 93,4 milyar Euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla mayısta yaklaşık 20,6 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya'nın mayısta yaptığı ihracatın 66,1 milyar Eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının da 54,2 milyar Euroluk bölümü AB'den geldi. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,6, bu ülkelerden yapılan ithalatta da yüzde 4,7 artış oldu.

5 AYDA 93,3 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI

Almanya'nın bu yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 560,1 milyar Euroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,5 artarak yaklaşık 466,8 milyar Euroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 5 ayında 93,3 milyar Euro oldu.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI 16,5 MİLYAR EURO

Öte yandan, Almanya'nın mayısta cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 3,6 milyar Euro artarak 16,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. 


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