Almanya'nın büyümesi beklentilere paralel

Almanya, 2017'nin son çeyreğinde güçlü ihracatın desteğiyle beklentilere paralel yüzde 0.6 büyüdü.

Almanya ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı. Veriler daha önce 2017'nin tamamı için açıklanan yüzde 2.2 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını da teyit etti. Takvim etkisinden arındırılmış bazda tüm yıl büyümesi yüzde 2.5 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Üçüncü çeyrek için açıklanan büyüme rakamı ise yüzde 0.8'den 0.7'ye revize edildi.

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