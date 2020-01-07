Almanya'nın bütçe fazlası 18.8 milyar Euro'ya geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya’nın federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası 2019 Ocak-Eylül döneminde 18,8 milyar avro oldu. 2018 yılında bütçede nakit fazlası 32,1 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde ülkenin kamu gelirleri fazlası 18,8 milyar Euro olarak belirlendi.

Kamu gelirleri, 2019’un söz konusu döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 122,6 milyar Euro, giderleri yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1 trilyon 104 milyar Euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 18,8 milyar Eur olarak gerçekleşirken bütçe fazlası 2018’in aynı döneminde 32,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

##$HABER_1459511$##

Geçen yıl bütçe fazlasının düşmesine, kamu harcamalarının gelirlerinden fazla artması kaynaklık etti.

Alman ekonomik araştırma enstitülerinin çoğu, gelecek yıllarda bütçenin nakit fazlasının iklim harcamaları ve dayanışma vergisinin kısmen kaldırılmasından dolayı azalmasını bekliyor.

Etiketler