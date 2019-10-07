Almanya'nın Brexit kaybı 3.5 milyar Euro'ya ulaştı | Ekonomi Haberleri

Almanya Dış Ticaret Birliği Başkanı Bingmann, İngiltere'yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında 3.5 milyar Euro kayıp yaşadığını duyurdu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) sürecinde en büyük zararı gören ülkelerden biri Almanya oldu. Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann yaptığı açıklamada, İngiltere’yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında ilk belirlemelere göre 3,5 milyar euro gerileme yaşadığını söyledi. 2016 yılında Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İngiltere'nin 5. sırada bulunduğunu belirten Bingmann, İngiltere'nin şu anda 13. sıraya gerilediğini açıkladı.

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BGA Başkanı Bingmann, İngiltere'nin üretimde kullandığı stokların bitmesiyle birlikte ihracat kaybının daha da fazla olacağını Brexit'in maliyetinin beklenenden daha fazla olacağını tahmin edildiğini söyledi. Bingmann, İngiltere'nin anlaşmalı veya anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmasının ardından lojistik, ulaşım, veri korunması, vergilendirme, gümrük vergileri gibi bir işlemlerin şirketlerde zaman ve nakit kaybına neden olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Direktörü Markus J. Beyrer, anlaşmasız Brexit'in bir felaket anlamına geleceğini ve kesinlikle ihtimal dışı bırakılmasını istediğini belirtti. Katı bir Brexit sürecinin her iki tarafa büyük zarar vereceğini ve çok pahalıya mal olacağını vurgulayan Beyrer, özellikle farklı ürünlerin teminin güçleşeceğini ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını, ayrıca seyahatlerin de zorlaşacağını dile getirdi. Beyrer her iki tarafa da yapıcı bir çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

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