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Almanya'dan ilk 'yeşil tahvil' ihracı eylülde

24.08.2020 - 18:48
Almanya'dan ilk 'yeşil tahvil' ihracı eylülde | Ekonomi Haberleri

Almanya Maliyet Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak ilk kez çevre projelerini finanse etmek için “yeşil tahvil” ihracının eylülde yapılacağını bildirdi.

Almanya Maliyet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iklim projelerini desteklemek için Almanya’nın "yeşil tahvil" ihracına ilişkin detaylar verilerek, bu yıl 11 milyar Euro'luk “yeşil tahvil” ihraç edileceği belirtildi.

İlki eylülde yapılacak 10 yıl vadeli "yeşil tahvil"in miktarının en az 4 milyar Euro olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tahvillerin geleneksel devlet tahvillerle aynı vadede ve kuponda ihraç edileceği ifade edildi.

Almanya’nın "yeşil tahvil" ihracına geç başlaması eleştirilere neden olurken, Polonya, 2016'da piyasaya "yeşil tahvil" süren ilk ülke olmuş ve bunu 2017’de Fransa izlemişti.

Almanya hükümeti, Aralık 2019’da 2020’nin ikinci yarısında giderek yükselen bir piyasa olan sürdürülebilir finans piyasasına adım atarak ilk "yeşil tahvil" ihracının yapılacağını açıklamıştı.


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