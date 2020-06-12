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Almanya'dan 'ikinci dalga' açıklaması

12.06.2020 - 17:29 | Son Güncelleme :
Almanya'dan 'ikinci dalga' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz, Almanya’nın ikinci bir koronavirüs salgını dalgasını önlemek için iyi bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının bulunmaması durumunda sosyal mesafe ve izleme önlemlerinin gerekli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

"Benim yeni bir normal olarak tanımladığım virüsle yaşıyoruz” diyen Scholz, "Bu durum sadece yeni tedavilerimiz ve bir aşımız olduğunda değişecektir. Durum böyle olmadığı sürece, hayatımızı virüste bir dalgadan kaçınmak için organize etmeliyiz.” İfadesini kullandı.

Scholz, ikinci bir koronavirüs salgını dalgasını önlemek için ülkesinin iyi bir konumda bulunduğunu savunarak, ülkenin salgında ikinci dalgayı önleme şansının çok büyük olduğunu belirtti.

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Kovid-19 salgınının üstesinden henüz gelinmediğini vurgulayan Scholz, "Ancak gerektiğinde yeni büyüme sağlamaya hazırız ve bunu sadece Almanya için değil Avrupa için de yapıyoruz çünkü ekonomimizin Avrupa'da iyi bir ekonomik durum olmadan gelişmeyeceğini biliyoruz."^yorumunda bulundu.

ALMANYA ULUSLARARASI YAPTIRIMLARA KARŞI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de, bu yıl ekonominin yüzde 6,3 küçüleceğini hatırlatarak, bunu revize etmek için bir neden olmadığını söyledi.

Altmaier, ekonomik verilerin mayısta nisandaki kadar kötü olmasını beklediklerini belirterek, "Salgının oynaklığı ve diğer ülkelerdeki ekonomiye yönelik belirsizlik göz önüne alındığında, büyüme tahminlerimizi değiştirmeye devam etmemeliyiz. Sonbaharda planlandığı gibi yeni bir tahmin açıklanacak.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine karşı yeni yaptırımlar getirmek planlarını değerlendiren Altmaier, “Alman hükümeti ülke yasaları dışında olan yaptırımlara karşıdır.” dedi.

Öte yandan, Almanya Bakanlar Kurulu, tüketimi artırmak ve Kovid-19'la mücadelede ekonomiye destek olmak amacıyla 130 milyar avroluk yeni teşvik paketinde 1 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar tüm mallar için KDV’nin geçici olarak yüzden 19'dan yüzden 16'ya indirilmesini onayladı. Söz konusu teşvik paketi 29 Haziran’da parlamentoda görüşülecek.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.


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