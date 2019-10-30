‹ Önceki Haber İkinci el otomotiv piyasası canlılığını koruyor İkinci el otomotiv piyasası canlılığını koruyor Sonraki Haber › Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 1.1 oldu

30.10.2019 - 17:29
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 1.1 oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydederek Şubat 2018'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyonun ekimde düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 2,1'lik azalış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kalması dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda sabit kalma beklentisine karşın yüzde 0,1 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ekim ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Kasım'da yayımlanacak.

Almanya'da TÜFE, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış kaydetmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.692 Değişim: -1,15% Hacim : 6.941 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.504 30.10.2019 Yüksek 99.666
Açılış: 98.921
5,7036 Değişim: -0,59%
Düşük 5,6996 30.10.2019 Yüksek 5,7709
Açılış: 5,7375
6,3609 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3394 30.10.2019 Yüksek 6,4174
Açılış: 6,377
274,15 Değişim: -0,12%
Düşük 272,68 30.10.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 274,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.