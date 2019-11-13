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Almanya'da yıllık enflasyon geriledi

13.11.2019 - 12:01
Almanya'da yıllık enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, eylül ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1'ye gerilerken, Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin "çok" altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetti. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 ve ağustosta yüzde 1,4 artış göstermişti.
Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, ekimde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

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Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları, 2018'in ekim ayına göre yüzde 2,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 5,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi. Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,9 artması dikkati çekti. Yağ fiyatlarında ise yüzde 11,6 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,7 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görülürken, Telekom hizmetleri fiyatında yüzde 0,5 azalış oldu.


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