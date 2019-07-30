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Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde

30.07.2019 - 15:34
Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydederek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artış yönündeydi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Almanya'da, AB uyumlu öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi. Beklenti, yıllık bazda yüzde 1,3 olması yönündeydi.

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Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Ağustos'ta yayımlanacak. Almanya'da TÜFE, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış göstermişti.

"ALMAN TÜKETİCİLER, HARCAMALARINI YAVAŞ YAVAŞ KISIYOR"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede AB uyumlu olarak gerçekleşen enflasyonun, ECB'nin Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamaya karşı daha hızlı harekete geçmesi için daha fazla argüman sağladığını belirtti.

Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin 12 ayda sanayideki gerilemenin ve devam eden küresel belirsizliğin Alman ekonomisinde iz bırakmaya başladığına dair başka bir uyarı sinyali olduğunu aktaran Brzeski, "İlginç bir şekilde, Alman tüketicilerin gelir beklentileri gerçekte arttı ancak onların satın alma isteği Ekim 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Görünüşe göre, Alman tüketiciler, harcamalarını yavaş yavaş kısıyor." ifadelerini kullandı.

Brzeski, Almanya'da manşet enflasyonun, petrol fiyatları ve ekonomik aktivitedeki soğumanın olumsuz baz etkisi nedeniyle gelecek aylarda yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında dalgalanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti. 


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