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Almanya'da ÜFE yıllık yüzde 3 arttı

20.08.2018 - 10:26
Almanya'da ÜFE yıllık yüzde 3 arttı

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2018 yılının temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 0,2, Temmuz 2017’ye göre ise yüzde 3 arttı.

Temmuz ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3’lük artış piyasaların beklentisinin paralelinde gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Temmuz 2017’ye kıyasla artış kaydetti.

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Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 6,5 yükseldi. Petrol ürünleri fiyatları yüzde 16,8, elektrik fiyatları yüzde 7,4, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 3,1 artış kaydetti.

Temmuzda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 3,2, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,6, sermaye malları fiyatlarında yüzde 1,3 ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında da yüzde 0,4 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise temmuzda aylık 1,9, yıllık ise yüzde 0,1 yükseldi.


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