‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir oldu Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir oldu

Almanya'da tüketici güveni geriledi

20.12.2019 - 13:41
Almanya'da tüketici güveni geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da aralıkta 9,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayına yönelik olarak beklenmedik şekilde 9,6’ya geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Ocak 2020 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, aralıkta 9,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 0,1 puan düşüş kaydetti. Beklenti, endeksin 9,8’e yükselmesi yönündeydi.

GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin düşük gelir beklentisinin tüketici ikliminin hafif bozulacağı anlamına geldiği belirtilerek, “Öte yandan, tüketicilerin satın alma eğilimi var ve bu biraz artıyor.” ifadesine yer verildi.

##$HABER_1459209$##

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketicilerin ekonominin büyüme görünümüne yönelik daha karamsar kaldıklarını belirterek, “Otomotiv endüstrisi ve bu sektörün tedarikçileri gibi bazı sanayi sektörlerindeki işten çıkarmalarla ilgili haberler daha az iyimser gelir beklentilerine yol açıyor.” yorumunu yaptı.

Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması, tarihin en düşük borçlanma maliyetleri ve maaş zamlarının enflasyon üzerinde kalması iç tüketimi destekleyerek ülkede büyümenin istikrarlı kalmasını sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), dördüncü çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesini bekliyor.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.177 Değişim: 0,52% Hacim : 10.290 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.859 20.12.2019 Yüksek 111.636
Açılış: 111.041
5,9393 Değişim: -0,07%
Düşük 5,9064 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,5861 Değişim: -0,42%
Düşük 6,5631 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,49 Değişim: -0,08%
Düşük 280,72 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.