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Almanya'da şirket iflasları geriledi

13.11.2020 - 14:42
Almanya'da şirket iflasları geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 1.051 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede ağustosta 1.051 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 35,4 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 173 iflas başvurusu olan inşaatı, 165 iflas başvuruyla ticaret, 129 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetler sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ağustosta 17,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un ağustos ayında yaklaşık 1,6 milyar avroydu. Destatis, alacak tutarındaki yüksek artışın "iflas eden büyük şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin yükümlülüklerinden" kaynaklandığını açıkladı.

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Kurumsal iflaslar dışında 2 bin 857 borçlu da ağustosta iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,2 azaldı.

Bu arada, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğu kaydedildi.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, önce eylül ayı sonuna kadar askıya almış, daha sonra da yıl sonuna kadar ertelemişti.

Destatis, öncü verilere göre ekimde ülkede iflas eden şirket sayısının geçen yılın ayını ayına göre yüzde 45,8 azaldığını da bildirdi.


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