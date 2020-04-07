Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretimi, ara malı ve tüketim malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle şubatta 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,9 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Şubat 2019’a göre ise 1,2’lik daralma kaydetti. Daha önce aylık yüzde 3 artış olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 3,2 artış olarak revize edildi. Veriler, şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,3 düşerken, ara malı üretimi yüzde 0,8 arttı.

Şubatta tüketim malları üretimi yüzde 1,8 artarken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1 azalış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 2,7 yükseliş kaydedildi.

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iki yıllık bir duraksamadan sonra toparlanmaya başlayan sanayi ekonomisinin “aniden durdurduğunu” belirterek, "Sanayi üretiminde martta ve ortalama olarak ikinci çeyrekte büyük bir düşüş bekleniyor. Geçici olarak iş gücünde ani düşüş göz önüne alındığında inşaat sektörü de kayda değer kayıplarla karşılaşacaktır.” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, ocak-şubat döneminde kasım-aralık dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 2,3 arttığı bildirilerek, aynı dönemde inşaat üretiminde yüzde 4,4 artış olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubatta 2 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi’nin martta eksi 20,8 puana gerilediğini ve sanayi üretiminin gelecek üç ay içinde düşeceğini bildirdi.

Ifo Makro ekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, martta üretim beklentisindeki görülen düşüşün üretim beklentileri endeksi anketinin ilk kez yapıldığı 1991'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "2008 küresel mali krizi sırasında endeks Kasımda 13,3 puan düşmüştü. Yanıtların çoğu Mart ayı ortasına kadar alındığı için bu gelişmenin hala bir miktar hafife alındığını varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

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