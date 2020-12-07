‹ Önceki Haber Bütçe maratonu başladı Bütçe maratonu başladı Sonraki Haber › Dev şirketin CEO'sundan sürpriz istifa kararı! Dev şirketin CEO'sundan sürpriz istifa kararı!

Almanya'da sanayi üretimi artmayı sürdürüyor

07.12.2020 - 13:30
Almanya'da sanayi üretimi artmayı sürdürüyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, ekimde ara malı ve sermaye malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 3,2 yükselen sanayi üretimi, art arda 6 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde eylüle kıyasla yüzde 3,2 arttı. Sanayi üretimi, Ekim 2019'a göre ise yüzde 3 azalış kaydetti.

Piyasalarda, ülkede sanayi üretiminin ekimde aylık bazda yüzde 1,6 artması bekleniyordu. Daha önce yüzde 1,6 arttığı açıklanan eylül ayı verisi ise yüzde 2,3 artış olarak revize edildi. Veriler, eylül ayına kıyasla ekimde enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 3,3 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 5,2, ara malları üretimi yüzde 4 arttı. Tüketim malları üretiminde ise yüzde 2,4 düşüş görüldü. Sanayi dışında, enerji üretiminde 4 ve inşaatta 1,6 artış kaydedildi.

"SANAYİ ÜRETİMİ 2019'UN SON ÇEYREĞİNDEKİ SEVİYESİNİN YÜZDE 96'SINA YAKLAŞTI"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi ekim ayında toparlanmaya devam etti ve Kovid-19 krizi öncesi olan 2019'un son çeyreğindeki seviyesinin yüzde 96'sına yaklaştı." ifadesi kullanıldı.

Sanayi üretiminin eylül-ekimde, temmuz-ağustosa göre yüzde 4,1 arttığı belirtilen açıklamada, inşaatta bu artışın yüzde 4’te kaldığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, imalat sektöründe alınan siparişlerin, toparlanmanın devamını gösterdiği, bununla birlikte salgının ve ekonomide kısmi kilitlenmenin sürmesinin ise daha fazla toparlanma konusunda belirsizlik oluşturduğu vurgulandı.

İLAÇ ÜRETİCİLERİ, ÜRETİMLERİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLİYOR

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) Alman sanayicilerinin, gelecek 3 ay için üretim tahminlerinde bozulma yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ekimde 16,3 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin kasımda 5,5 puana gerilediği belirtilerek, ilaç üreticilerinin üretimlerinde büyük bir artış bekledikleri kaydedildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İlaç sanayisi bir yükseliş yaşarken özellikle tüketici odaklı sektörler nefes almakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: -0,07% Hacim : 28.524 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 07.12.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.330
7,8240 Değişim: 0,14%
Düşük 7,7937 07.12.2020 Yüksek 7,8731
Açılış: 7,813
9,5045 Değişim: 0,30%
Düşük 9,4418 07.12.2020 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,4762
468,50 Değişim: 1,54%
Düşük 459,39 07.12.2020 Yüksek 469,49
Açılış: 461,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.