Almanya'da resesyon riski yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya sanayi üretimindeki yüzde 0.6 düşüş resesyon riskini artırdı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayi üretimi, Temmuz'da sermaye malları üretimindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0.3 artış beklentilerinin üzerinde 0.6 düşüş gösterdi. Bu düşüş zor durumda olan imalatçıların ekonomiyi üçüncü çeyrekte resesyona sürükleyebileceği işaretlerini artırdı.

Bankhaus Lampe ekonomisti Alexander Krueger, "Sanayi sektöründeki resesyon devam edecek ve üretim art arda beşinci ayda düşüş kaydetti. Bu, teknik resesyon ihtimalini artırıyor" dedi.

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Ekonomistler genellikle teknik resesyonu art arda en az iki çeyrektir daralma olarak tanımlıyor. Daha önce 1.5 düşüş olarak açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1.1 düşüşe revize edildi.

Almanya'nın ihracata dayanan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' ticaret politikaları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) planlanan ancak ertelenen çıkışının yol açtığı küresel büyümenin yavaşlaması ve belirsizlikler nedeniyle zor durumda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü Beijing ziyaretinin başında Çin-ABD ticaret savaşının bütün dünyayı etkilediğini ve yakında çözüme kavuşturulmasını umduğunu söyledi.

Almanya 2018 verilerine göre 36.5 milyar dolar dış ticaret ile Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.