‹ Önceki Haber AVM Perakende Ciro Endeksi arttı AVM Perakende Ciro Endeksi arttı Sonraki Haber › Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Almanya'da resesyon riski yükseldi

06.09.2019 - 11:26
Almanya'da resesyon riski yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya sanayi üretimindeki yüzde 0.6 düşüş resesyon riskini artırdı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayi üretimi, Temmuz'da sermaye malları üretimindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0.3 artış beklentilerinin üzerinde 0.6 düşüş gösterdi. Bu düşüş zor durumda olan imalatçıların ekonomiyi üçüncü çeyrekte resesyona sürükleyebileceği işaretlerini artırdı.

Bankhaus Lampe ekonomisti Alexander Krueger, "Sanayi sektöründeki resesyon devam edecek ve üretim art arda beşinci ayda düşüş kaydetti. Bu, teknik resesyon ihtimalini artırıyor" dedi.

##$HABER_1457206$##

Ekonomistler genellikle teknik resesyonu art arda en az iki çeyrektir daralma olarak tanımlıyor. Daha önce 1.5 düşüş olarak açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1.1 düşüşe revize edildi.

Almanya'nın ihracata dayanan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' ticaret politikaları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) planlanan ancak ertelenen çıkışının yol açtığı küresel büyümenin yavaşlaması ve belirsizlikler nedeniyle zor durumda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü Beijing ziyaretinin başında Çin-ABD ticaret savaşının bütün dünyayı etkilediğini ve yakında çözüme kavuşturulmasını umduğunu söyledi.

Almanya 2018 verilerine göre 36.5 milyar dolar dış ticaret ile Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.


‹ Önceki Haber AVM Perakende Ciro Endeksi arttı AVM Perakende Ciro Endeksi arttı Sonraki Haber › Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.987 Değişim: -1,29% Hacim : 7.076 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.936 06.09.2019 Yüksek 100.402
Açılış: 100.166
5,7216 Değişim: 0,59%
Düşük 5,6843 06.09.2019 Yüksek 5,7298
Açılış: 5,6881
6,3119 Değişim: 0,37%
Düşük 6,2723 06.09.2019 Yüksek 6,3317
Açılış: 6,2888
277,18 Değişim: -0,22%
Düşük 275,28 06.09.2019 Yüksek 280,69
Açılış: 277,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.