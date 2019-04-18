‹ Önceki Haber Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı Sonraki Haber › STAR mayısta tam kapasite çalışacak STAR mayısta tam kapasite çalışacak

Almanya'da PMI 2 ayın zirvesinde

18.04.2019 - 12:57
Almanya'da PMI 2 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektöründeki güçlü performansın etkisiyle nisanda 52,1 puana yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da geçen ay 51,4 olan bileşik PMI, nisanda 52,1 puan olarak tespit edildi. Böylece, hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, bu yılın şubat ayından sonraki en yüksek seviyesine yükseldi fakat uzun vadeli ortalama olan 53,4’nün altında kaldı.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği ve ABD-Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana gerileyerek son 69 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

##$HABER_1454396$##

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Nisan PMI verisine göre, Almanya’nın özel sektöründe genel resimin çok az değiştiğini belirterek, “Hizmet ekonomisindeki güçlü bir büyüme, imalat sektöründeki ihracattan kaynaklanan zayıflığın etkisini gidermeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

IHS Markit raporuna göre, Almanya’nın imalat sektörü PMI’sı martta 44,1 puandan, nisanda 44,5'ye yükselerek, son iki ayın en yüksek rakamını gördü. Hizmet PMI ise 55,4 puandan 55,6 puana yükselerek, Eylül 2018’den sonra en yüksek seviyesine ulaştı.

Bileşik PMI verisi, hizmet ve imalat sanayisini içine alıyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluştururken, güçlü istihdam ve düşük faizler hane halkının tüketimini destekliyor. 


‹ Önceki Haber Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı Sonraki Haber › STAR mayısta tam kapasite çalışacak STAR mayısta tam kapasite çalışacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8022 Değişim: 1,20%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5417 Değişim: 0,55%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,72 Değişim: 1,01%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.