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Almanya'da istihdam dördüncü çeyrekte arttı

18.02.2020 - 17:55
Almanya'da istihdam dördüncü çeyrekte arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da toplam istihdam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 artarak 45 milyon 545 bin kişiye ulaştı.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ülkede istihdam, 2018'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,7 artış kaydetti. Dördüncü çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 310 bin artarken, toplam istihdam 45 milyon 545 bin olarak gerçekleşti.

Destatis açıklamasında, "Alman ekonomisinde istihdam artışı, devam etmesine rağmen geçen yıl yavaşladı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 2019 birinci çeyrekte istihdam artışının yüzde 1,1, ikinci çeyrekte yüzde 1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 olduğu hatırlatıldı.

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İstihdama en büyük katkı yüzde 1,9'luk artışla (214 bin) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Ticaret, lojistik ve ve iletişim teknolojilerinde istihdam artışı yüzde 3,4 (46 bin) ve ticaret, ulaşım, konaklama ve gıda hizmetlerin artışı da yüzde 0,4 (43 bin) oldu.

Öte yandan, inşaat hariç imalat sektöründe istihdamda son 9 yılın ilk düşüşü yaşandı. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı geçen yılın son çeyreğinde 2018’nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 (10 bin kişi) azalarak 8 milyon 388 bine geriledi.


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